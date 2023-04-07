У Кабміні погодили кандидатуру голови Київської ОДА: що про нього відомо

Новий голова столичної адміністрації раніше керував групою прокурорів, які займалися справою про держзраду Януковича, за що був заочно заарештований судом у Москві.

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У п'ятницю, 7 квітня, Кабінет Міністрів України погодив призначення Руслана Кравченка на посаду голови Київської обласної державної адміністрації. Про це повідомив представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Підтримано проект указу президента України про призначення Руслана Кравченка головою Київської обласної державної адміністрації", — йдеться у публікації Мельничука.

Раніше столичну адміністрацію очолював Олексій Кулеба, якого 24 січня було призначено Володимиром Зеленським заступником глави Офісу президента.

Що відомо про Руслана Кравченка

Руслан Кравченко – український прокурор, учасник російсько-української війни, кавалер ордену "За заслуги" ІІІ ступеня. Народився у місті Сєвєродонецьк Луганської області.

У період з 8 вересня 2014 року по 10 березня 2015 року брав участь в АТО при виконанні службових обов'язків на посаді прокурора Східного регіону України у містах Дебальцеве та Бахмут.

Працював у військовій прокуратурі під керівництвом Анатолія Матіоса. 2023 року був кандидатом на посаду голови НАБУ.

З 15 березня 2021 року обіймає посаду голови Бучанської окружної прокуратури.

Кравченко також був керівником групи прокурорів, які займалися справою про державну зраду експрезидента України Віктора Януковича. У зв'язку з цим у липні 2017 року Басманний суд Москви заочно заарештував Кравченка.

Нагадаємо, що на засіданні Кабміну 24 січня було розглянуто питання про звільнення деяких голів обласних військових адміністрацій. Йшлося про голів Дніпропетровської, Запорізької та Київської ОВА.