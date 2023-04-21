"Маленький коридор": у Раді пояснили, чому не розривають дипвідносини з Білоруссю (відео)

Є випадки, коли українці виїжджають з тимчасово окупованих Росією територій саме через Білорусь або ж країни Балтії, тому офіційному Києву важливо підтримувати відносини з Мінськом.

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Україна не розриває дипломатичні відносини з Білоруссю, оскільки це певний коридор, яким наші громадяни повертаються додому або виїздять з окупованих територій. Подробиці в етері проєкту "Свобода.Ранок" повідомила Соломія Бобровська, представниця комітету з питань безпеки, оборони та розвідки та депутатка Верховної Ради від "Голосу".

Вона зазначила, до чимало громадян повертаються через територію сусідньої держави на батьківщину. Є випадки, коли українці виїжджають з тимчасово окупованих Росією територій саме через Білорусь або ж країни Балтії.

"Викрадені діти, громадяни старшого віку виявляються на території Білорусі", – заявила депутатка.

Саме така "тонка грань", на її думку, не дозволяє припинити комунікацію Києва з Мінськом, тому певний діалог й досі існує. Депутатка Верховної Ради додала, якщо все ж Україна розірве відносини з Білоруссю, то посередником має стати третя країна. Представники такої держави повинні вести перемовини та бути модератором.

Бобровська зазначила, що український парламент у 2020 році заявив, що не визнає результати президентських виборів у Білорусі. Це також одна з причин, чому дипломатичні відносини й досі збереглися між двома державами, попри підтримку білоруської влади російської агресії.

Нагадаємо, 10 квітня, у Верховній Раді України проголосували за припинення дії двох угод з Російською Федерацією та з Білоруссю. У першій угоді між Кабміном України та урядом РФ йшлося стосовно порядку перетину українсько-російського державного кордону для мешканців прикордонних областей двох країн. За припинення дії документа проголосували 283 нардепи. Ініціатива спрямована на подальшу міжнародну ізоляцію Білорусі у зв'язку з підтримкою Мінськом повномасштабного вторгнення Росії в Україну.