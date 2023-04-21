Снарядный голод армии РФ: ЧВК "Вагнер" запросила оружие и боеприпасы у Беларуси, — СМИ

Из-за дефицита боеприпасов Евгений Пригожин искал помощи у Китая, отмечают журналисты, но Пекин оставил запрос без ответа. В то же время Беларусь согласилась продать наемникам 300 тысяч осколочных выстрелов ВОГ-17 к гранатометам.

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Власти Беларуси согласились продать оружие ЧВК "Вагнер" на фоне критической ситуации с боеприпасами у наемников. В просочившихся секретных документах Пентагона говорилось, что перед этим "вагнеровцы" обратились за такой помощью к Китаю, однако Пекин в этом отказал. Об этом говорится в материале издания The Financial Times.

Обозреватели пишут, что согласно данным, которые содержатся в документах Минобороны США, руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин из-за "снарядного голода" искал боеприпасы и военную технику в Китае и сделал соответствующий запрос в начале 2023 года. Причем в публикации отметили, что этот шаг был вынужденным поскольку на фоне дефицита боеприпасов у Пригожина и руководством Минобороны РФ возник конфликт.

Между тем запрос о предоставлении летального оружия Китаем остался без ответа, поэтому покровитель "вагнеровцев" обратился в Сирию и Беларусь. В отличие от китайской стороны Александр Лукашенко согласился продать ЧВК некоторое количество гранатометов и боеприпасов к ним. Согласно документам, еще в прошлом году Беларусь поставила наемникам часть вооружения и согласилась предоставить еще 300 тысяч осколочных выстрелов ВОГ-17 к гранатометам.

Журналисты обратили внимание на сам факт того, что российский бизнесмен обратился к китайской стороне с подобным запросом, вероятно ожидая, что Пекин рассматривает саму возможность предоставления России летального вооружения.

"Прямой запрос "Группы Вагнера" в адрес Китая указывает на то, что у нее была определенная уверенность, что Пекин будет открыт для поставок вооружений Москве и выхода за рамки другой, нелетальной формы поддержки военной кампании китайскими предприятиями", — говорится в публикации.

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Напомним, министр иностранных дел КНР Цинь Ган 14 апреля заявил, что Китай не будет продавать оружие ни одной из сторон конфликта в Украине. По его словам, Пекин занимает исключительно нейтральную позицию, а политическая и экономическая поддержка России является лишь балансом в условиях "карательных санкций" Запада.

Аналитики Института изучения войны 16 апреля сообщили, что Минобороны РФ продолжает усиливать группировку на Донбассе для захвата Бахмута, несмотря на конфликт с руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Об этом свидетельствует тот факт, что "вагнеровцы" передвигаются на новых танках Т-90, которая могла быть предоставлена только оборонным ведомством РФ.