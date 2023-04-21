Снарядний голод армії РФ: ПВК "Вагнер" запросила зброю та боєприпаси у Білорусі, — ЗМІ

Через дефіцит боєприпасів Євген Пригожин шукав допомоги у Китаю, зазначають журналісти, але Пекін залишив запит без відповіді. Водночас Білорусь погодилася продати найманцям 300 тисяч осколкових пострілів ВОГ-17 до гранатометів.

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Влада Білорусі погодилася продати зброю ПВК "Вагнер" на тлі критичної ситуації з боєприпасами у найманців. У секретних документах Пентагону, що просочилися, говорилося, що перед цим "вагнерівці" звернулися за такою допомогою до Китаю, проте Пекін у цьому відмовив. Про це йдеться у матеріалі видання The Financial Times.

Оглядачі пишуть, що згідно з даними, які містяться в документах Міноборони США, керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин через "снарядний голод" шукав боєприпаси та військову техніку в Китаї та зробив відповідний запит на початку 2023 року. Причому в публікації зазначили, що цей крок був вимушеним, оскільки на тлі дефіциту боєприпасів у Пригожина з керівництвом Міноборони РФ виник конфлікт.

Тим часом запит про надання летальної зброї Китаєм залишився без відповіді, тому покровитель "вагнерівців" звернувся до Сирії та Білорусі. На відміну від китайської сторони, Олександр Лукашенко погодився продати ПВК деяку кількість гранатометів та боєприпасів до них. Згідно з документами, ще минулого року Білорусь поставила найманцям частину озброєння та погодилася надати ще 300 тисяч осколкових пострілів ВОГ-17 до гранатометів.

Журналісти звернули увагу на сам факт того, що російський бізнесмен звернувся до китайської сторони з подібним запитом, ймовірно очікуючи, що Пекін розглядає можливість надання Росії летального озброєння.

"Прямий запит "Групи Вагнера" на адресу Китаю вказує на те, що вона мала певну впевненість, що Пекін буде відкритий для постачання озброєнь Москві та виходу за рамки іншої, нелетальної форми підтримки військової кампанії китайськими підприємствами", — йдеться в публікації.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ КНР Цінь Ган 14 квітня заявив, що Китай не продаватиме зброю жодній зі сторін конфлікту в Україні. За його словами, Пекін займає виключно нейтральну позицію, а політична та економічна підтримка Росії є лише балансом в умовах "каральних санкцій" Заходу.

Аналітики Інституту вивчення війни 16 квітня повідомили, що Міноборони РФ продовжує посилювати угруповання на Донбасі для захоплення Бахмута, незважаючи на конфлікт із керівником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним. Про це свідчить той факт, що "вагнерівці" пересуваються на нових танках Т-90, які могли бути надані лише оборонним відомством РФ.