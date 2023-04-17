Незважаючи на конфлікт: ЗС РФ та ПВК "Вагнер" могли об'єднатися заради захоплення Бахмута, — ISW

Американські аналітики стверджують, що найманці, якими керує Євген Пригожин, пересуваються захопленими територіями на танках Т-90. Цю техніку їм могли виділити лише в оборонному відомстві Росії.

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Незважаючи на суперечки з ПВК "Вагнер", Міністерство оборони РФ продовжує посилювати угруповання для захоплення Бахмута на Донбасі. Про це йдеться у аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни за 16 квітня.

Між власником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним та російською владою є величезні проблеми, проте новина про перепризначення командувача повітрянодесантних військ Росії Михайла Теплинського може говорити про те, що співпраця між відомствами посилюється. Причина одна – захоплення міста Бахмут у Донецькій області.

У мережі також значно зменшилася кількість публічних звинувачень Євгена Пригожина у бік Міноборони РФ.

Американські аналітики зауважили, що сили ПВК "Вагнер" почали використовувати танки Т-90 у Бахмуті, а виділити їх могли виключно у російському оборонному відомстві, але навіть це навряд чи вплине на подальший результат війни. Зокрема, йдеться про повітрянодесантнi вiйська, які мали статус елітного підрозділу, але великі втрати у війні все змінили.

"Масштабні втрати раніше елітних підрозділів, які зараз доукомплектовуються погано навченим мобілізованим персоналом, ймовірно, матимуть довгостроковий вплив на боєздатність цих підрозділів, і заміна одного командира навряд чи зможе вирішити проблему", — зазначається у звіті.

До речі, мобілізованих росіян змушують підписувати контракти із ПВК "Вагнер" у спробах компенсувати втрати. У Московській та Іванівській областях відомо мінімум про 170 випадків.

Нагадаємо, 16 квітня повідомлялося, що російські війська розширюють фронт у Бахмуті та готують оборону в районі Куп'янська. Пояснюється це появою підрозділів ПДВ на Донбасі. Тобто, російське командування розглядає зону бойових дій у місті набагато ширше за адміністративні межі району.