Несмотря на конфликт: ВС РФ и ЧВК "Вагнер" могли объединиться ради захвата Бахмута, — ISW

Американские аналитики утверждают, что наемники, которыми руководит Евгений Пригожин, передвигаются на захваченных территориях на танках Т-90. Эту технику им могли выделить только в оборонном ведомстве России.

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Несмотря на разногласия с ЧВК "Вагнер", Министерство обороны РФ продолжает усиливать группировку для захвата Бахмута на Донбассе. Об этом говорится в аналитическом отчете американского Института изучения войны за 16 апреля.

Между владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и российскими властями есть огромные проблемы, однако новость о переназначении командующего воздушно-десантными войсками России Михаила Теплинского может говорить о том, что сотрудничество между ведомствами усиливается. Причина одна — захват города Бахмут в Донецкой области.

В сети также значительно уменьшилось количество публичных обвинений Евгения Пригожина в сторону Минобороны РФ.

Американские аналитики заметили, что силы ЧВК "Вагнер" начали использовать танки Т-90 в Бахмуте, а выделить их могли исключительно в российском оборонном ведомстве, но даже это вряд ли повлияет на дальнейший исход войны. В частности речь идет о ВДВ, которые имели статус элитного подразделения, но большие потери в войне все изменили.

"Масштабные потери ранее элитных подразделений, которые сейчас доукомплектовываются плохо обученным мобилизованным персоналом, вероятно, будут иметь долгосрочное влияние на боеспособность этих подразделений, и замена одного командира вряд ли сможет решить проблему", — отмечается в отчете.

К слову, мобилизованных россиян вынуждают подписывать контракты с ЧВК "Вагнер" в попытках компенсировать потери. В Московской и Ивановской областях известно минимум о 170 случаях.

Напомним, 16 апреля сообщалось, что российские войска расширяют фронт в Бахмуте и готовят оборону в районе Купянска. Объясняется это появлением подразделений ВДВ на Донбассе. То есть, российское командование рассматривает зону боевых действий в городе намного шире административных границ района.