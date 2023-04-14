Китай не дасть зброї ні Росії, ні Україні — МЗС КНР

Міністр закордонних справ Китаю стверджує, що Пекін займає нейтральну позицію у конфлікті, підтримуючи Росію політично, риторично та економічно в той час, коли західні країни запровадили санкції та прагнули "ізолювати Москву" за її вторгнення в Україну.

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Китай не продаватиме зброю жодній із сторін конфлікту в Україні. Таку заяву сьогодні, 14 квітня, зробив міністр закордонних справ країни Цінь Ган, відповідаючи на побоювання Заходу, що КНР може підтримати Росію військовою допомогою, пише AP NEWS.

У Китаї продовжують запевняти, що займають винятково нейтральну позицію у конфлікті. А підтримка Росії політично, риторично та економічно — це крок для балансу, коли "західні країни ввели каральні санкції і прагнули ізолювати Москву" за її вторгнення до сусідньої країни.

"Китай не постачатиме зброї відповідним сторонам конфлікту, тут Пекін займає розумну позицію", — сказав міністр.

Він також додав, що Пекін регулюватиме експорт товарів подвійного цивільного та військового призначення.

"Що стосується експорту товарів військового призначення, Китай керуватиме і контролюватиме експорт товарів подвійного призначення відповідно до законів та правил", — сказав Цінь.

Міністр також наголосив, що Китай готовий допомогти знайти мирне вирішення конфлікту.

Нагадаємо, вчора, 13 квітня, видання The Washington Post написало, що Китай схвалив надання летальної зброї для Російської Федерації.

5 квітня в НАТО знову закликали Китай не допомагати РФ зброєю. За словами генсека Альянсу Єнса Столтенберга, у Пекіні усвідомлюють, що постачання військової допомоги Кремлю було б історичною помилкою.

3 березня ЗМІ повідомляли, що в Китаї розлютилися на РФ через витік даних про постачання китайської зброї.