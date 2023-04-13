Китай схвалив постачання авіації для РФ під виглядом цивільних товарів, — The Washington Post

У документах Пентагону зазначено, що інформація про допомогу Пекіна Москві з'явилася завдяки переговорам російської розвідки, проте підтвердити їхню достовірність неможливо.

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Китай схвалив надання літальної зброї для Російської Федерації, про що свідчить новий "злив" документiв Пентагону. Про це повідомляє портал The Washington Post у четвер, 13 квітня.

За інформацією, яка є в секретних документах США, Пекін погодився "надати смертоносну допомогу" Кремлю. Дані про це у Вашингтона з'явилися із перехоплення переговорів російської розвідки.

Варто зазначити, що ця розмова була у файлі під грифом "Цілком таємно" і про угоду повідомила Служба зовнішньої розвідки РФ (СЗР), проте звідки у них ця інформація — невідомо.

Китай намагався зробити так, щоб постачання зберігалося в таємниці і вся військова техніка мала подаватися як товари цивільного користування.

У звіті стоїть дата 23 лютого 2023 року, однак жодних доказів того, що це справді сталося, поки що немає.

"Доповідь проливає світло на те, що саме призвело до низки публічних попереджень про неприпустимість втручання в конфлікт, які Вашингтон озвучував Пекіну з кінця лютого", — йдеться у повідомленні.

В Апараті директора Національної розвідки США, які підготували цей звіт, не відповіли на дзвінок з проханням про коментар.

"Ми не бачили доказів того, що Китай передав зброю або надав летальну допомогу Росії. Але ми, як і раніше, стурбовані і продовжуємо уважно стежити за ситуацією", — заявив анонімний американський чиновник.

Нагадаємо, 5 квітня в НАТО знову закликали Китай не допомагати РФ зброєю. За словами генсека Альянсу Єнса Столтенберга, у Пекіні усвідомлюють, що постачання військової допомоги Кремлю було б історичною помилкою, тому не поспішають із ухваленням рішення.

3 березня ЗМІ повідомляли, що в Китаї розлютилися на РФ через витік даних про постачання китайської зброї. Натомість на постачання дронів та електронних компонентів Китай розраховує отримати від РФ технології для ракетного двигуна РД-180, який потенційно може бути присутнім у балістичних ракетах.