"Будуть тяжкі наслідки": у НАТО знову закликали Китай не допомагати РФ зброєю (відео)

За словами генсека Альянсу Єнса Столтенберга, у Пекіні усвідомлюють, що постачання воєнної допомоги Кремлю було б історичною помилкою, тому не поспішають із ухваленням рішення.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловився з приводу зближення РФ і Китаю, а також можливої воєнної допомоги Пекіна для Москви. Про це він заявив під час брифінгу після засідання глав МЗС країн-членів НАТО у Брюсселі, яке проходило протягом двох останніх днів.

За його словами, якщо Китай почне постачати Російській Федерації літальну допомогу, тоді вони зроблять історичну помилку, яку вже неможливо буде виправити.

"Ми обговорили зростання зближення Китаю з Росією. Китай відмовляється засудити російську агресію, повторює російську пропаганду і підтримує російську економіку. Китай і Росія також посилюють спільну військову діяльність в Індо-Тихоокеанському регіоні", — сказав Єнс Столтенберг.

Позиція союзників НАТО також виявилася досить чіткою і полягає в тому, що будь-яке надання літальної допомоги для Росії буде історичною помилкою, а також матиме серйозні наслідки.

Більше того, генсек НАТО зауважив, що в Китаї усвідомлюють, що "будуть тяжкі наслідки", тож не поспішають приймати рішення.

Ситуація найближчим часом постійно відстежуватиметься, але поки що немає підтверджень тому, що постачання допомоги вже відбулося.

Нагадаємо, 5 квітня посол Китаю в ЄС спростував "безмежну дружбу" Москви та Пекіна. Фу Цун зауважив, що Китай ніколи не був повністю на боці Російської Федерації у питанні війни, проте деякі люди "спеціально інтерпретують його позицію неправильно".