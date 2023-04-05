"Це просто риторика": посол Китаю в ЄС спростував "безмежну дружбу" Москви та Пекіна

Посол Фу Цун прояснив, що Китай ніколи не був на боці Росії у війні проти України і деякі люди "спеціально інтерпретують його позицію неправильно", коли йдеться про "безмежну дружбу Москви і Пекіна".

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Посол Китаю в Європейському Союзі Фу Цун заявив, що "дружба" Пекіна та Москви, про яку всі говорять, — це просто риторика, і Китай ніколи не ставав на бік РФ. Про це сьогодні, 5 квітня, пише The New York Times.

Фу прояснив, що Китай не був на боці Росії у війні проти України і деякі люди "спеціально інтерпретують його позицію неправильно", коли йдеться про "безмежну дружбу". Також посол зазначив, що відсутність контактів глави КНР Сі Цзіньпіна та президента України Володимира Зеленського не говорить про те, що Пекін виступає проти України.

"Безмежна" — це не що інше, як риторика. Той факт, що президент Сі не розмовляє із Зеленським, не означає, що Китай на стороні Росії в українському питанні", – наголосив він.

Посол Фу наголосив, що Китай не надавав Росії військової допомоги та не визнав українських територій, включаючи Крим та Донбас у складі Росії.

За його словами, Пекін не засудив вторгнення, тому що вважає, що "корінні причини складніші", ніж кажуть західні лідери.

До речі, напередодні візиту президента Франції Емманюеля Макрона до Пекіна вони із президентом США Джо Байденом домовилися залучити Пекін для завершення війни в Україні.

4 квітня у Китаї заявили, що Пекін готовий до обговорення врегулювання ситуації в Україні у партнерстві з ЄС.

Але, разом із цим, ще в середині березня, ЗМІ писали, що Сі Цзіньпін мав намір обговорити з Путіним механізм обходу санкційних обмежень.