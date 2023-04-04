Про Україну без України. Пекін обговорюватиме "мирний план" з Макроном та європолітиками

Китай, як зазначають у МЗС, готовий контактувати з Європою щодо врегулювання війни в Україні, і розраховує на політичну мудрість ЄС.

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Пекін готовий до обговорення врегулювання конфлікту в Україні з Європейським союзом. Про це на брифінгу 4 квітня заявила офіційний представник Міністерства закордонних справ КНР Мао Нін, слова якої цитує російське агентство ТАСС.

Представник МЗС зазначила, що її країна не є учасником конфлікту, проте дотримується позиції взяти участь у мирному врегулюванні кризи, якщо ЄС зробить кроки у відповідь.

"Ми готові до діалогу та контактів з європейською стороною щодо політичного вирішення українського конфлікту. Сподіваємось, що ЄС виявить стратегічну самостійність та політичну мудрість", — цитують росЗМІ заяву Мао Нін під час брифінгу.

За словами представниці Пекіна, країни Європейського союзу, у свою чергу, сприятимуть для встановлення довгострокової стабільності в регіоні.

Нагадаємо, найближчими днями планується візит європейських делегацій до Китаю. Зокрема, КНР відвідають президент Франції Еммануель Макрон, голова зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Нагадаємо, раніше в середині березня ЗМІ писали, що голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін планує обговорити з президентом РФ Володимиром Путіним механізм обходу санкційних обмежень у рамках свого візиту до РФ.

Візит Сі Цзіньпіна до Москви проходив 20 березня. Голова КНР під час зустрічі із главою Кремля Володимиром Путіним обговорили війну Росії з Україною. Відомо, що лідер КНР продовжував закликати президента РФ до переговорів та мирного врегулювання конфлікту.

24 лютого 2023 року Пекін запропонував документ з позицією про врегулювання війни в Росії проти України, що складається з 12 пунктів.