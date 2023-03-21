Візит Сі Цзіньпіна до Москви: у Пекіні розповіли, як пройшли переговори з Путіним

За інформацією державного ЗМІ, китайський лідер на зустрічі вкотре наголосив, що виступає за політичне врегулювання війни в Україні. Путін відповів, що Росія нібито завжди готова до "мирних переговорів".

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Голова КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі із главою Кремля Володимиром Путіним 20 березня обговорили війну Росії з Україною. Про це пише китайське видання Сіньхуа.

Повідомляється, що Сі Цзіньпін заявив, що у питанні війни в Україні більшість країн підтримують ослаблення напруженості та виступають за мирні переговори.

"Огляд історії показує, що конфлікти, зрештою, доводиться вирішувати шляхом діалогу та переговорів", — йдеться у повідомленні.

Сі також нагадав, що ще 24 лютого 2022 року позицію Китаю було викладено в документі, опублікованому на сайті МЗС. Там йдеться, що Пекін виступає за політичне врегулювання конфлікту, а також відкидає "менталітет холодної війни" та односторонні санкції.

За словами Сі, Китай продовжить відігравати "конструктивну роль" у розв'язанні проблеми.

Володимир Путін зазначив, що цінує Китай за нібито "неупереджену та об'єктивну" позицію. Президент країни-агресора зазначив, що у Москві детально вивчили поданий китайським МЗС документ. Мало того, за його словами, Росія відкрита для "мирних переговорів".

Також видання пише, що Сі Цзіньпін побажав главі Кремля удачі на майбутніх виборах у 2024 році. Він заявив, що сподівається, що "російський народ" знову підтримає Путіна.

Нагадаємо, що аналітики з американського Інституту вивчення війни заявили, що Сі Цзіньпін, схоже, розчарував Путіна, оскільки продовжив дотримуватися більш стриманої позиції проти протистояння із Заходом.

Також зазначимо, що неформальні переговори Путіна із Сі Цзіньпіном 20 березня тривали 4,5 години. За даними журналістів, 21 березня буде головним переговорним днем між КНР та РФ. А під час дискусії за робочим обідом Сі Цзіньпіна пригощали супом із осетрини, млинцями з м'ясом перепелів та олениною у вишневому соусі.