Визит Си Цзиньпина в Москву: в Пекине рассказали, как прошли переговоры с Путиным

По информации государственного СМИ, китайский лидер на встрече лишний раз подчеркнул, что выступает за политическое урегулирование войны в Украине. Путин же ответил, что Россия якобы всегда готова к "мирным переговорам".

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Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с главой Кремля Владимиром Путиным 20 марта обговорили войну России с Украиной. Об этом пишет китайские издание Синьхуа.

Сообщается, что Си Цзиньпин заявил, что в вопросе войны в Украине большинство стран поддерживают ослабление напряженности и выступают за мирные переговоры.

"Обзор истории показывает, что конфликты, в конце концов, приходится решать путем диалога и переговоров", — говорится в сообщении.

Си также напомнил, что еще 24 февраля 2022 года позиция Китая была изложена в документе, опубликованном на сайте МИД. Там говорится, что Пекин выступает за политическое урегулирование конфликта, а также отвергает "менталитет холодной войны" и односторонние санкции.

По словам Си, Китай продолжит играть "конструктивную роль" в решении проблемы.

Владимир Путин отметил, что ценит Китай за якобы "беспристрастную и объективную" позицию. Президент страны-агрессора отметил, что в Москве детально изучили представленный китайским МИД документ. Более того, по его словам, Россия открыта для "мирных переговоров".

Также издание пишет, что Си Цзиньпин пожелал главе Кремля удачи на предстоящих выборах в 2024 году. Он заявил, что надеется, что "российский народ" снова поддержит Путина.

Напомним, что аналитики из американского Института изучения войны заявили, что Си Цзиньпин, похоже, разочаровал Путина, так как продолжил придерживаться более сдержанной позиции в отношении противостояния с Западом.

Также отметим, что неформальные переговоры Путина с Си Цзиньпином 20 марта длились 4,5 часа. По данным журналистов, 21 марта будет главным переговорным днем между КНР и РФ. А во время дискуссии за рабочим обедом Си Цзиньпина угощали супом из осетрины, блинами с мясом перепелов и олениной в вишневом соусе.