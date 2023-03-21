Отклонение от курса: в ISW рассказали, готов ли Си Цзиньпин объединиться с Путиным против Запада

По словам аналитиков, Си Цзиньпин придерживается более уравновешенной позиции, чем глава Кремля. Она заключается в "многополярном мировом порядке", но не против Запада.

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Глава КНР Си Цзиньпин вряд ли готов объединиться с президентом РФ Владимиром Путиным в его борьбе против Запада. Об этом заявили аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

В отчете от 20 марта говорится, что Си Цзиньпин прилетел в Москву на встречу с Путиным, однако продолжил более сдержанную линию поведения в российско-китайских отношениях. Он, как предполагается, не оправдал ожиданий Кремля.

Так, по словам аналитиков, во время встречи Си и Путин расхваливали прочность отношений Москвы и Пекина, однако предлагали различные интерпретации сотрудничества в будущем.

В отчете говорится, что Владимир Путин настаивает на то, что Россия и Китай выстраивают партнерство для формирования многополярного миропорядка в условиях коллективного стремления Запада к доминированию. Однако Си Цзиньпин придерживается более уравновешенной позиции, которая заключается в многополярном мировом порядке, но не против Запада.

Что касается войны РФ с Украиной, то, как говорится в отчете, Пекин пытается выставить себя надежным посредником между сторонами конфликта. Москва это приветствует.

Аналитики уверены, что Си Цзиньпин отказывается объединиться с Путиным в его борьбе против Запада. Это является отходом от курса "безграничного партнерства".

"Риторика Си предполагает, что он не склонен в полной мере оказывать России экономическую и политическую поддержку, в которой она нуждается, чтобы обратить вспять ее неудачи в Украине", — говорится в отчете.

Несмотря на это, как предполагается, лидеры КНР и РФ подпишут двусторонние торгово-экономические соглашения, некоторые из которых, вероятно, будут направлены на упрощение схем уклонения от санкций. Неясными остаются и перспективы поставок Китаем в Россию вооружений.

Напомним, что неформальные переговоры Путина с Си Цзиньпином 20 марта длились 4,5 часа. По данным журналистов, 21 марта будет главным переговорным днем между КНР и РФ. А во время дискуссии за рабочим обедом Си Цзиньпина угощали супом из осетрины, блинами с мясом перепелов и олениной в вишневом соусе.

Также сообщалось что Путин признался, что завидует Си Цзиньпину и успехам Китая. По словам президента РФ, КНР создал эффективную систему развития экономики и укрепления государства, что вызывает у многих неподдельный интерес.

В США прокомментировали визит Си Цзиньпина в РФ. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, призывы к прекращению огня, которые не предусматривают вывод ВС РФ из Украины могут считаться ратификацией российской оккупации.