Відхилення від курсу: в ISW розповіли, чи готовий Сі Цзіньпін об'єднатися з Путіним проти Заходу

За словами аналітиків, Сі Цзіньпін дотримується більш урівноваженої позиції, ніж глава Кремля. Вона полягає у "багатополярному світовому порядку", але не проти Заходу.

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Глава КНР Сі Цзіньпін навряд чи готовий об'єднатися із президентом РФ Володимиром Путіним у його боротьбі проти Запада. Про це заявили аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 20 березня йдеться, що Сі Цзіньпін прилетів до Москви на зустріч із Путіним, проте продовжив більш стриману лінію поведінки у російсько-китайських відносинах. Він, як очікується, не виправдав очікувань Кремля.

Так, за словами аналітиків, під час зустрічі Сі та Путін розхвалювали міцність відносин Москви та Пекіна, проте пропонували різні інтерпретації співробітництва у майбутньому.

У звіті йдеться про те, що Володимир Путін наполягає на тому, що Росія та Китай вибудовують партнерство для формування багатополярного світопорядку в умовах колективного прагнення Заходу до домінування. Однак Сі Цзіньпін дотримується більш урівноваженої позиції, яка полягає у багатополярному світовому порядку, але не проти Заходу.

Щодо війни РФ з Україною, то, як йдеться у звіті, Пекін намагається виставити себе надійним посередником між сторонами конфлікту. Москва це вітає.

Аналітики впевнені, що Сі Цзіньпін відмовляється об'єднатися із Путіним у його боротьбі проти Заходу. Це є відходом від курсу "безмежного партнерства".

"Риторика Сі припускає, що він не схильний повною мірою надавати Росії економічну та політичну підтримку, якої вона потребує, щоб звернути назад її невдачі в Україні", — йдеться у звіті.

Попри це, як передбачається, лідери КНР та РФ підпишуть двосторонні торговельно-економічні угоди, деякі з яких, ймовірно, спрямовані на спрощення схем ухилення від санкцій. Незрозумілими залишаються і перспективи постачання Китаю до Росії озброєнь.

Нагадаємо, що неформальні переговори Путіна з Сі Цзіньпіном 20 березня тривали 4,5 години. За даними журналістів, 21 березня буде головним переговорним днем між КНР та РФ. А під час дискусії за робочим обідом Сі Цзіньпіна пригощали супом із осетрини, млинцями з м'ясом перепелів та олениною у вишневому соусі.

Також повідомлялося, що Путін зізнався, що заздрить Сі Цзіньпіну та успіхам Китаю. За словами президента РФ, КНР створив ефективну систему розвитку економіки та зміцнення держави, що викликає у багатьох непідробний інтерес.

У США прокоментували візит Сі Цзіньпіна до РФ. За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, заклики до припинення вогню, які не передбачають виведення ЗС РФ з України, можуть вважатися ратифікацією російської окупації.