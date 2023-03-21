"Прикриття" для злочинів: у США прокоментували візит Сі Цзіньпіна до РФ

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, заклики до припинення вогню, які не передбачають виведення ЗС РФ з України, можуть вважатися ратифікацією російської окупації.

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Поїздка голови Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна до Москви говорить про намір КНР надати "дипломатичне прикриття" воєнним злочинам, скоєним Збройними силами Російської Федерації в Україні. Про це сказав держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції 20 березня, пише CNN.

Блінкен зазначив, що зустріч Сі Цзіньпіна з Володимиром Путіним відбулася через кілька днів після видачі ордера на арешт російського президента Міжнародним кримінальним судом у Гаазі.

"Китай не відчуває відповідальності за те, щоб притягти Кремль до відповідальності за звірства, вчинені в Україні, і замість того, щоб навіть засудити їх, він скоріше надасть дипломатичне прикриття для Росії, щоб вона продовжувала вчиняти ті самі злочини", — вважає держсекретар США. .

Блінкен також зазначив, що деякі пункти так званого китайського мирного плану збігаються з позицією Сполучених Штатів. Йдеться про забезпечення ядерної безпеки, захист мирних жителів, розв'язання гуманітарних проблем, а також про заклики до збереження незалежності та територіальної цілісності всіх держав.

При цьому американський чиновник заявив, що будь-які заклики до заморожування воєнного конфлікту, які не передбачають виведення російських сил з України, можуть бути розцінені як ратифікація окупації.

Ентоні Блінкен стверджує, що такий крок дав би Кремлю можливість заповнити втрати та знову піти в атаку у вигідний для себе час.

Блінкен також припустив, що Пекін не вважає, що Росія має покарати воєнні злочини в Україні. На його думку, це вказує поїздка Сі Цзіньпіна до Москви після рішення МКС про видачу ордера на арешт Путіна.

Нагадаємо, що 20 березня глава КНР Сі Цзіньпін прибув до Москви, де зустрівся з Володимиром Путіним для обговорення китайського "мирного плану" щодо врегулювання війни в Україні.

За даними російських ЗМІ, після офіційної зустрічі Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна, лідери двох країн також провели неформальні переговори, які тривали понад 4 години.