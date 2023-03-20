Ордер на арешт Путіна: Китай не вважає, що РФ має відповідати за злочини, — Блінкен

На думку держсекретаря США Ентоні Блінкена, дипломатичні зв'язки Пекіна з Москвою навряд чи спрямовані на захист незалежності й територіальної цілісності України.

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Візит голови Китаю Сі Цзіньпіна до Москви після того, як Міжнародний кримінальний суд ухвалив рішення про видачу ордера на арешт президента Російської Федерації Володимира Путіна, може говорити про те, що в Пекіні не вважають, що РФ має бути покараною за свої злочини в Україні. Про це сказав Державний секретар США Ентоні Блінкен, пише Al Jazeera.

У розмові з журналістами Блінкен зазначив, що війна в Україні не має бути заморожена на умовах Кремля.

"Світ не повинен бути введений в оману жодними тактичними кроками Росії за підтримки Китаю чи будь-якої іншої країни, спрямованими на заморожування війни на її власних умовах", — заявив Блінкен.

Ентоні Блінкен про заморожування війни в Україні

Держсекретар також наголосив, що підтримує дипломатичні зусилля, спрямовані на встановлення "справедливого та міцного миру". Водночас урядовець сумнівається в тому, що КНР має намір стати на захист незалежності й територіальної цілісності України.

"Будь-який план, який не ставить в основу цей найважливіший принцип, у кращому випадку є тактикою тяганини або просто прагне полегшити несправедливий результат. Це неконструктивна дипломатія", — констатував держсекретар США.

Нагадаємо, що 17 березня Міжнародний кримінальний суд ухвалив рішення про видачу ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна й уповноважену при президенті РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової у зв'язку з незаконним переміщенням дітей із України.

Через 3 дні, 20 березня, глава КНР Сі Цзіньпін приїхав із офіційним візитом до Москви, щоб обговорити з Володимиром Путіним тему китайського "мирного плану" щодо врегулювання війни в Україні.

Представник Білого дому Джон Кірбі 20 березня заявив, що Володимир Путін відвідав тимчасово окупований Маріуполь напередодні візиту Сі Цзіньпіна до Москви, щоб показати, що він все ще є головнокомандувачем, а його армія контролює захоплені території України.