Сі Цзіньпін прилетів до Росії на зустріч з Путіним (фото)

Речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи візит очільника КНР, зазначив, що лідери країн планують обговорювати війну в Україні та "мирний план", який був раніше запропонований Пекіном.

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Лідер Китайської народної республіки Сі Цзіньпін прибув до Росії з державним візитом. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Літак китайського лідера приземлився у московському аеропорту Внуково близько 12:59 (за російським часом).

У понеділок, 20 березня Путін та Сі Цзіньпін під час переговорів обговорять тему "мирної ініціативи" Китаю. Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

"Так чи інакше, звичайно ж, торкатимуться неминуче під час обміну думками тем щодо України", — сказав він.

20 березня лідер КНР Сі Цзіньпін розпочинає свій візит до Москви. Він триватиме до 22 березня. Сі Цзіньпін вперше за 4 роки приїхав до Росії. Також він стане першим лідером, який зустрінеться з Путіним після того, як Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на його арешт.

Також Сі Цзінпінь планує провести розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

15 березня Китай, Іран та Росія оголосили про проведення спільних військових навчань під назвою "Пояс морської безпеки-2023". У Міноборони Китаю зазначили, що вони сприятимуть "поглибленню практичного співробітництва між військово-морськими силами країн-учасниць".

У США розкритикували план Китаю щодо завершення війни в Україні. План завершення війни Росії з Україною вважають таким, що легітимує окупацію українських територій і явно відповідає інтересам Росії, а також розходиться із принципами та Статутом ООН.