"Узаконює окупацію": у США розкритикували план Китаю щодо завершення війни в Україні

За словами представника Білого дому Джона Кірбі, припинення вогню між сторонами конфлікту прямо зараз означало б чергове порушення Статуту ООН.

Related video

План завершення війни Росії з Україною легітимує окупацію українських територій. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, пише Укрінформ.

За його словами, план, який передбачає, що сторони мають припинити вогонь та почати домовлятися, явно відповідає інтересам Росії, а також розходиться із принципами та Статутом ООН.

"Всі бачили план із 12 пунктів, і це викликало великий розголос. Він закликає до припинення вогню", – зазначив представник Білого дому.

Він заявив, що якщо припинити вогонь прямо зараз, це фактично ратифікує захоплення українських територій російськими окупантами.

"По суті, це визнало б досягнення Росії у всіх її спробах захопити силою територію сусідньої країни. Крім того, це дозволило б російським військам продовжувати окупацію території суверенної України", — сказав Кірбі.

Також він зазначив, що Кремль зміг би скористатися паузою для того, щоб посилити свої військові позиції, поновити сили для нового наступу.

Нагадаємо, що Китай подав пропозиції щодо закінчення війни в Україні. Програма, яку запропонував Пекін, складається із 12 пунктів. Серед них – припинення бойових дій, відмова від санкцій, мирні переговори.

У той же день президент України Володимир Зеленський відреагував на пропозицію Китаю. На його думку, "Мирний план" Китаю не можна розглядати як документ, який на практиці допоможе зупинити російсько-українську війну.

Також ще 25 лютого президент США Джо Байден заявив, що не згоден із мирним планом щодо війни в Україні, який був запропонований Китаєм. Він зазначив, що не бачить у запропонованому плані нічого, що було б вигідно комусь, окрім Росії.

"Якщо Путін аплодує цьому, то яка від нього користь? Я не жартую, я дуже серйозний", — сказав Байден.

Потім 9 березня видання Nikkei повідомило, що китайські військові експерти з Академії військових наук у Пекіні дійшли висновку, що війна Росії проти України закінчиться влітку 2023 року. За словами журналістів, саме з оцінок аналітиків Пекін запропонував свій мирний план закінчення війни.