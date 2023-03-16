"Узаконивает оккупацию": в США раскритиковали план Китая по завершению войны в Украине

По словам представителя Белого дома Джона Кирби, прекращение огня между сторонами конфликта прямо сейчас означало бы очередное нарушение Устава ООН.

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План по завершению войны России с Украиной легитимирует оккупацию украинских территорий. Об этом завял координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Укринформ.

По его словам, план, который предусматривает, что стороны должны прекратить огонь и начать договариваться, явно отвечает интересам России, а также расходится с принципами и Уставом ООН.

"Все видели план из 12 пунктов, и это вызвало большую огласку. Он призывает к прекращению огня", – отметил представитель Белого дома.

Он заявил, что если прекратить огонь прямо сейчас, то это фактически ратифицирует захват украинских территорий российскими оккупантами.

"По сути это признало бы достижение России во всех ее попытках захватить силой территорию соседней страны. Кроме того, это позволило бы русским войскам продолжать оккупацию территории суверенной Украины", — сказал Кирби.

Также он отметил, что Кремль смог бы воспользоваться паузой для того, чтобы усилить свои военные позиции, восстановить силы для нового наступления.

Напомним, что Китай представил предложения по окончанию войны в Украине. Программа, которую предложил Пекин, состоит из 12 пунктов. Среди них прекращение боевых действий, отказ от санкций, мирные переговоры.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложение Китая. По его мнению, "Мирный план" Китая нельзя рассматривать, как документ, который на практике поможет остановить российско-украинскую войну.

Также еще 25 февраля президент США Джо Байден заявил, что не согласен с мирным планом по войне в Украине, который был предложен Китаем. Он отметил, что не видит в предложенном плане ничего, что было бы выгодно кому-то кроме России.

"Если Путин аплодирует этому, то какая от него польза? Я не шучу, я предельно серьезен", — сказал Байден.

Затем 9 марта издание Nikkei сообщило, что китайские военные эксперты из Академии военных наук в Пекине пришли к выводу, что война России против Украины закончится летом 2023 года. По словам журналистов, именно исходя из оценок аналитиков Пекин предложил свой мирный план окончания войны.