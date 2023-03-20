Си Цзиньпин прилетел в Россию на встречу с Путиным (фото)

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя визит главы КНР, отметил, что лидеры стран планируют обсуждать войну в Украине и "мирный план", ранее предложенный Пекином.

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Лидер Китайской народной республики Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом. Об этом сообщают российские СМИ.

Самолет китайского лидера приземлился в московском аэропорту Внуково около 12:59 (по российскому времени).

В понедельник, 20 марта, Путин и Си Цзиньпин во время переговоров обсудят тему "мирной инициативы" Китая. Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.

"Так или иначе, конечно же, будут касаться неизбежно при обмене мнениями тем в отношении Украины", — сказал он.

20 марта лидер КНР Си Цзиньпин начинает свой визит в Москву. Он продлится до 22 марта. Си Цзиньпин впервые за 4 года приехал в Россию. Также он станет первым лидером, который встретится с Путиным, после того как Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест.

Также Си Цзиньпин планирует провести разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

15 марта Китай, Иран и Россия объявили о проведении совместных военных учений под названием "Пояс морской безопасности-2023". В Минобороны Китая отметили, что они будут способствовать "углублению практического сотрудничества между военно-морскими силами стран-участниц".

В США раскритиковали план Китая по завершению войны в Украине. План завершения войны России с Украиной считают легитимацией оккупации украинских территорий и явно отвечающим интересам России, а также таким, который расходится с принципами и Уставом ООН.