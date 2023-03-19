Образец сотрудничества: Путин поблагодарил Китай за позицию по Украине

В материале, который появился на страницах медиа "Жэньминь жибао" накануне визита Си Цзиньпина в Москву, российский президент назвал дипломатические отношения с Китаем особыми и отдельно поблагодарил за позицию в вопросе войны в Украине.

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Накануне визита в Москву лидера КНР Си Цзиньпина российский президент Владимир Путин опубликовал свою статью в медиа "Жэньминь жибао", в которой, демонстративно подчеркнул важность взаимоотношений между двумя странами. Статья появилась также и на официальном сайте президента РФ.

Материал приурочен к началу визита председателя Китая Си Цзиньпина в РФ, который стартует 20 марта и завершится 22 марта.

По мнению Владимира Путина, российско-китайские отношения сегодня фактически выступают краеугольным камнем региональной, да и глобальной стабильности, стимулируют экономический рост, служат гарантом позитивной повестки в международных делах.

Российский президент также считает, что дипломатические отношения РФ с Китаем — образец гармоничного созидательного сотрудничества между крупными державами. Кроме того, Путин неоднократно повторил, что российско-китайское партнерство носит особый характер.

"Прогресс, достигнутый в двусторонних связях, впечатляет. Российско-китайские отношения вышли на наивысший за всю их историю уровень и продолжают крепнуть, по своему качеству они превосходят военно-политические союзы времен холодной войны", — написал Путин.

Отдельно президент страны-агрессора поблагодарил Китай за "взвешенную линию КНР в связи с происходящими в Украине событиями".

Напомним,15 марта Китай, Иран и Россия объявили о проведении совместных военных учений. Совместные мероприятия под названием "Пояс морской безопасности-2023", как отмечают в Минобороны КНР, поспособствуют "углублению практического сотрудничества между военно-морскими силами стран-участниц".

Мы также информировали о том, что в марте в США раскритиковали план Китая по завершению войны в Украине. По словам представителя Белого дома Джона Кирби, прекращение огня между сторонами конфликта прямо сейчас означало бы очередное нарушение Устава ООН.