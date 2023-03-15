Китай, Иран и Россия объявили о проведении совместных военных учений

Совместные мероприятия под названием "Пояс морской безопасности-2023", как отмечают в Минобороны КНР, будут способствовать "углублению практического сотрудничества между военно-морскими силами стран-участниц".

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С 15 по 19 марта в Оманском заливе будут продолжаться совместные морские учения трех стран — Китая, Ирана и России. Об этом сообщило в WeChat Министерство обороны КНР, передает The Jerusalem Post.

В китайском Минобороны отметили, что обучение будет способствовать "углублению практического сотрудничества между военно-морскими силами стран-участниц".

Напомним, во время брифинга 14 марта представитель Минобороны США бригадный генерал Пэт Райдер прокомментировал нехватку боеприпасов у украинских бойцов. По его словам, защитники будут иметь тяжелую борьбу с российскими захватчиками весной и летом из-за проблем с вооружением.

Также 14 марта СМИ сообщили о письме сенаторов в Пентагон по поводу поставки Украине истребителей F-16. Восемь должностных лиц подписали обращение к американскому министру обороны, где попросили предоставить перечень условий для предоставления самолетов украинским защитникам.

Тем временем росСМИ сообщают о второй волне мобилизации в РФ. Журналисты рассказали, что россияне стали получать повестки. Очевидцы утверждают, что разносят их скрыто.

В течение 14 марта ВС РФ обстреляли Херсонщину 78 раз и запустили около 400 снарядов. В результате вражеской атаки пострадали четыре человека, двое из них — сотрудники ГСЧС.