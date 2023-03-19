Зразок співробітництва: Путін подякував Китаю за позицію щодо України

У матеріалі, який з'явився на сторінках медіа "Женьмінь жибао" напередодні візиту Сі Цзіньпіна в Москву, російський президент назвав дипломатичні відносини з Китаєм особливими й окремо подякував за позицію у питанні війни в Україні.

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Напередодні візиту в Москву лідера КНР Сі Цзіньпіна російський президент Володимир Путін опублікував свою статтю в медіа "Женьмінь жибао", в якій демонстративно наголосив на важливості взаємовідносин між двома країнами. Стаття з'явилася також на офіційному сайті президента РФ.

Матеріал приурочено до початку візиту голови Китаю Сі Цзіньпіна в РФ, який стартує 20 березня і завершиться 22 березня.

На думку Володимира Путіна, російсько-китайські відносини сьогодні фактично є наріжним каменем регіональної, та й глобальної стабільності, стимулюють економічне зростання, слугують гарантом позитивного порядку денного в міжнародних справах.

Російський президент також вважає, що дипломатичні відносини РФ з Китаєм є взірцем гармонійної творчої співпраці між великими державами. Крім того, Путін неодноразово повторив, що російсько-китайське партнерство має особливий характер.

"Прогрес, досягнутий у двосторонніх зв'язках, вражає. Російсько-китайські відносини вийшли на найвищий за всю їхню історію і продовжують міцніти, за своєю якістю вони перевершують військово-політичні союзи часів холодної війни", — написав Путін.

Окремо президент країни-агресора подякував Китаю за "зважену лінію КНР у зв'язку з подіями, що відбуваються в Україні".

Нагадаємо, 15 березня Китай, Іран та Росія оголосили про проведення спільних військових навчань. Спільні заходи під назвою "Пояс морської безпеки-2023", як зазначають у Міноборони КНР, сприятимуть "поглибленню практичної співпраці між військово-морськими силами країн-учасниць".

Ми також інформували про те, що у березні в США розкритикували план Китаю щодо завершення війни в Україні. За словами представника Білого дому Джона Кірбі, припинення вогню між сторонами конфлікту прямо зараз означало б чергове порушення Статуту ООН.