Побачив, наскільки все погано: у Білому домі пояснили, навіщо Путін поїхав у Маріуполь

Представник Білого дому Джон Кірбі применшив значення поїздки Володимира Путіна в окупований Маріуполь, зазначивши, що місто розташоване далеко від зони бойових дій.

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Президент Російської Федерації Володимир Путін відвідав тимчасово окупований Маріуполь напередодні візиту Сі Цзіньпіна до Москви, щоб продемонструвати свою владу. Про це заявив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, повідомляє CNN.

"Для нього це був зручний привід поїхати до візиту Сі, щоб показати, що він усе ще головнокомандувач, що він усе ще при владі і що його збройні сили все ще окупували територію всередині України", — сказав Кірбі.

За словами журналістів, представник Білого дому применшив візит російського президента в Маріуполь, вказавши на те, що окуповане українське місто розташоване далеко від зони бойових дій. Кірбі вважає, що поїздка в Маріуполь могла показати Володимиру Путіну, як насправді воює російська армія.

"Немає жодних сумнівів у тому, що він міг сам побачити — чи ми сподіваємося, що він сам побачить, — наскільки погано насправді діють його збройні сили там, де насправді відбуваються бойові дії", — заявив представник Білого дому.

В адміністрації президента США також зазначили, що виступають проти будь-яких закликів до припинення вогню з боку лідера КНР під час його візиту в РФ. За словами Кірбі відносини Пекіна та Москви є "шлюбом за розрахунком, а не за прихильністю".

Нагадаємо, що 19 березня стало відомо про те, що Володимир Путін відвідав окупований Маріуполь. За даними ЗМІ, президент РФ прибув у місто вертольотом, об'їхав кілька районів на автомобілі та "поговорив із місцевими жителями".

Радник голови ОП Михайло Подоляк відреагував на поїздку Володимира Путіна в Маріуполь, зазначивши, що злочинець завжди повертається на місце злочину. За словами Подоляка, російський президент прибув до напівзруйнованого населеного пункту "милуватися руїнами міста й братськими могилами".

На думку аналітиків ISW, Володимир Путін поїхав у Маріуполь, щоб сформувати образ невразливого лідера, залученого до процесу війни. Водночас місто розташоване за 80 кілометрів від зони бойових дій.