Увидел насколько все плохо: в Белом доме объяснили, зачем Путин поехал в Мариуполь

Представитель Белого дома Джон Кирби приуменьшил значение поездки Владимира Путина в оккупированный Мариуполь, отметив, что город находиться далеко от зоны боевых действий.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил временно оккупированный Мариуполь в преддверии визита Си Цзиньпина в Москву, чтобы продемонстрировать свою власть. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщает CNN.

"Для него это был удобный предлог поехать до визита Си, чтобы показать, что он все еще главнокомандующий, что он все еще у власти, и что его вооруженные силы все еще оккупировали территорию внутри Украины" — сказал Кирби.

По словам журналистов, представитель Белого дома преуменьшил визит российского президента в Мариуполь, указав на то, что оккупированный украинский город находится далеко от зоны боевых действий. Кирби считает, что поездка в Мариуполь могла показать Владимиру Путин, как на самом деле воюет российская армия.

"Нет никаких сомнений в том, что он мог сам увидеть — или мы надеемся, что он сам увидит, — насколько плохо на самом деле действуют его вооруженные силы там, где на самом деле происходят боевые действия", — заявил представитель Белого дома.

В администрации президента США также отметили, что выступают против любых призывов к прекращению огня со стороны лидера КНР во время его визита в РФ. По словам Кирби отношения Пекина и Москвы являются "браком по расчету, а не по привязанности".

Напомним, что 19 марта стало известно о том, что Владимир Путин посетил оккупированный Мариуполь. По данным СМИ, президент РФ прибыл в город на вертолете, объехал несколько районов на автомобиле и "поговорил с местными жителями".

Советник главы ОП Михаил Подоляк отреагировал на поездку Владимира Путина в Мариуполь, отметив, что преступник всегда возвращается на место преступления. По словам Подоляка, российский президент прибыл в полуразрушенный населенный пункт "любоваться развалинами города и братскими могилами".

По мнению аналитиков ISW, Владимир Путин поехал в Мариуполь, чтобы сформировать образ неуязвимого лидера, вовлеченного в процесс войны. При этом город находится в 80 километрах от зоны боевых действий.