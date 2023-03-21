"Прикрытие" для преступлений: в США прокомментировали визит Си Цзиньпина в РФ

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, призывы к прекращению огня, которые не предусматривают вывод ВС РФ из Украины могут считаться ратификацией российской оккупации.

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Поездка председателя Китайской Народной Республика Си Цзиньпина в Москву говорит о намерении КНР предоставить "дипломатическое прикрытие" военным преступлениям, совершенным Вооруженными силами Российской Федерации в Украине. Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции 20 марта, пишет CNN.

Блинкен указал на то, что встреча Си Цзиньпина с Владимиром Путиным состоялась спустя несколько дней после выдачи ордера на арест российского президента Международным уголовным судом в Гааге.

"Китай не чувствует ответственности за то, чтобы привлечь Кремль к ответственности за зверства, совершенные в Украине, и вместо того, чтобы даже осудить их, он скорее предоставит дипломатическое прикрытие для России, чтобы она продолжала совершать те самые преступления", — считает госсекретарь США.

Блинкен также отметил, что некоторые пункты так называемого китайского "мирного плана" совпадают с позицией Соединенных Штатов. Речь идет об обеспечении ядерной безопасности, защите мирных жителей, решении гуманитарных проблем, а также о призывах к сохранению независимости и территориальной целостности всех государств.

При этом американский чиновник заявил, что любые призывы к заморозке военного конфликта, которые не предусматривают вывода российских сил из Украины, могут быть расценены как ратификация оккупации.

Энтони Блинкен утверждает, что такой шаг дал бы Кремлю возможность восполнить потери и вновь пойти в атаку в выгодное для себя время.

Блинкен также предположил, что Пекин не считает, что Россия должна понести наказание за военные преступления в Украине. По его мнению, на это указывает поездка Си Цзиньпина в Москву после решения МУС о выдаче ордера на арест Путина.

Напомним, что 20 марта глава КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву, где встретился с Владимиром Путиным для обсуждения китайского "мирного плана" по урегулировании войны в Украине.

По данным российских СМИ, после официальной встречи Си Цзиньпина и Владимира Путина, лидеры двух стран также провели неформальные переговоры, которые продолжались более 4 часов.