"Колосальний ривок": Путін зізнався, що заздрить Сі Цзіньпіну й успіхам Китаю (відео)

За словами президента РФ, КНР створив ефективну систему розвитку економіки та зміцнення держави, що викликає в багатьох непідробний інтерес.

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На зустрічі з головою Китаю Сі Цзіньпіном президент РФ Володимир Путін зізнався, що в Кремлі заздрять китайському колезі. Про це в понеділок, 20 березня, повідомляють росЗМІ.

"За останні роки Китай зробив колосальний ривок уперед у своєму розвитку. У всьому світі це викликає непідробний інтерес, і ми навіть трішки заздримо", — заявив Путін лідеру КНР.

За словами президента РФ, останнім часом у Китаї створили ефективну систему розвитку економіки та зміцнення держави.

Зустріч Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна

20 березня голова Китаю Сі Цзіньпін прибув із офіційним візитом до Москви. Планується, що лідери Росії та Китаю проведуть зустріч тет-а-тет.

У ході публічної частини зустрічі президент Росії Володимир Путін заявив, що в Кремлі вивчили позицію Пекіна щодо мирного врегулювання в Україні.

Напередодні візиту російські ЗМІ опублікували статтю китайського лідера про відносини КНР із Росією. У ній Сі Цзіньпін укотре назвав війну в Україні "кризою", наголосив на необхідності виконання "мирного плану Китаю" та заявив, що російсько-китайські відносини приречені на "вічну дружбу" й економічний успіх.