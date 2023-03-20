РФ уважно ознайомилася з китайським планом мирного врегулювання в Україні, — Путін (відео)

За словами президента Росії, у Кремлі з повагою ставляться до ініціатив КНР щодо мирного врегулювання в Україні.

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На зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном президент Росії Володимир Путін заявив, що у Кремлі вивчили позицію Пекіна щодо мирного врегулювання в Україні. Про це у понеділок, 20 березня, повідомляє російське агентство "ТАРС".

"Ми уважно ознайомилися з вашими пропозиціями щодо врегулювання гострої кризи в Україні", — заявив російський лідер.

Путін додав, що питання України планує обговорити на закритій зустрічі з головою КНР.

"Ми завжди відкриті для переговорного процесу. Обговоримо безумовно всі ці питання, зокрема й ваші ініціативи", — звернувся Володимир Путін до Сі Цзіньпіна.

Зі свого боку, Сі висловив упевненість, що в наступному році Путіна знову оберуть президентом Росії.

"Я знаю, що в наступному році на вас чекають вибори, впевнений, що російський народ вас підтримає. Завдяки вашому сильному керівництву, за останній час Росія досягла успіхів у процвітанні країни. Вірю, що російський народ вас підтримає у ваших добрих починаннях", — заявив Сі.

Візит Сі Цзіньпіна до Москви

20 березня голова Китаю Сі Цзіньпін прибув з офіційним візитом до Москви. Планується, що сьогодні відбудеться зустріч китайського та російського лідерів за зачиненими дверима.

Напередодні візиту російські ЗМІ опублікували статтю китайського лідера про відносини КНР з Росією. У ній Сі Цзіньпін вкотре назвав війну в Україні "кризою", наголосив на необхідності виконання "мирного плану Китаю" і заявив, що російсько-китайські відносини приречені на "вічну дружбу" та економічний успіх.

Також 20 березня прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що голова Китаю Сі Цзіньпін має використати свій державний візит до Москви, щоб закликати президента Володимира Путіна "припинити бомбардування українських міст, лікарень та шкіл".