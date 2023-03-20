Сі має закликати Путіна припинити бомбардувати українські міста, — прем'єр Британії

За словами Ріші Сунака, якщо китайський лідер говорить про суверенітет України, то він має бути послідовним у своїй позиції у розмові з президентом РФ та "натиснути" на російського лідера.

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Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що голова Китаю Сі Цзіньпін має використати свій державний візит до Москви, щоб закликати президента Володимира Путіна "припинити бомбардування українських міст, лікарень та шкіл". Про це у понеділок, 20 березня, пише The Guardian.

Як зазначив британський прем'єр, Китай раніше вже порушував тему важливості поваги до суверенітету та територіальної цілісності в Україні, тому китайський лідер має відстоювати цю точку зору і в розмові з президентом Путіним.

"Ця війна і зазіхання на суверенітет України могла б закінчитися сьогодні, якби Росія вивела свої війська з України. Тому ми сподіваємося, що президент Сі скористається цією можливістю і чинитиме тиск на президента Путіна, щоб той припинив бомбардування українських міст, лікарень, шкіл та зупинив ті звірства, які ми бачимо щодня", — заявив Ріші Сунак.

Візит Сі Цзіньпіна до Росії

Нагадаємо, 20 березня голова Китаю Сі Цзіньпін прибув з офіційним візитом до Москви. Планується, що сьогодні відбудеться зустріч китайського та російського лідерів, присвячена війні в Україні.

Перед своїм візитом російські ЗМІ опублікували статтю китайського лідера про відносини з Росією. У ній Сі Цзіньпін вкотре назвав війну в Україні "кризою", наголосив на необхідності виконання "мирного плану Китаю" і заявив, що російсько-китайські відносини приречені на "вічну дружбу".