Си должен призвать Путина прекратить бомбить украинские города, — премьер Британии

По словам Риши Сунака, если китайский лидер говорит о суверенитете Украины, то он должен быть последовательным в своей позиции в разговоре с президентом РФ и "надавить" на российского лидера.

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что председатель Китая Си Цзиньпин должен использовать свой государственный визит в Москву, чтобы призвать президента Владимира Путина "прекратить бомбардировки украинских городов, больниц и школ". Об этом в понедельник, 20 марта, пишет The Guardian.

Как отметил британский премьер, Китай ранее уже поднимал тему важности уважения суверенитета и территориальной целостности в Украине, поэтому китайский лидер должен отстаивать эту точки зрения и в разговоре с президентом Путиным.

"Эта война и посягательство на суверенитет Украины могли бы закончиться сегодня, если бы Россия вывела свои войска из Украины. Поэтому мы надеемся, что президент Си воспользуется этой возможностью и окажет давление на президента Путина, чтобы тот прекратил бомбардировки украинских городов, больниц, школ и остановил те зверства, которые мы видим ежедневно", — заявил Риши Сунак.

Визит Си Цзиньпина в Россию

Напомним, 20 марта председатель Китая Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в Москву. Планируется, что сегодня пройдет встреча китайского и российского лидеров, посвященная войне в Украине.

Перед своим визитом росСМИ опубликовали статью китайского лидера об отношениях с Россией. В ней Си Цзиньпин в очередной раз назвал войну в Украине "кризисом", отметил необходимость выполнения "мирного плана Китая" и заявил, что российско-китайские отношения обречены на "вечную дружбу".