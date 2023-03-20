"Вечная дружба": росСМИ опубликовали статью Си Цзиньпина об отношениях Китая с РФ

Лидер КНР в очередной раз назвал войну в Украине кризисом и заявил, что Пекин и Москва "будут вносить больший вклад в дело прогресса человеческой цивилизации".

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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин написал статью о перспективах развития отношений с Россией, посвященную его визиту в Москву. Статью опубликовало в понедельник, 20 марта, издание "Российская газета".

"Китай и Россия — крупнейшие соседи, стратегические партнеры всеобъемлющего взаимодействия, ведущие мировые державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН. Обе страны проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику, рассматривают отношения между Китаем и Россией как один из главных приоритетов в дипломатии", — пишет председатель КНР.

В своей статье Си Цзиньпин делает акцент на то, что последние 10 лет российско-китайское отношения укрепляются как в политическом плане, так и экономическом. По словам председателя КНР, товарооборот между Китаем и Россией по итогам 2022 года составил рекордные $190 млрд долларов США и увеличился на 116 процентов по сравнению с показателем 2002 года.

"13 лет подряд Китай позиционирует себя как крупнейшего торгового партнера России. Объем взаимных инвестиций двух стран продолжает расти. Благополучно реализуется ряд стратегически значимых проектов сотрудничества в сфере энергетики, космоса, авиации и транспортной взаимосвязанности", — пишет китайский лидер.

Си Цзиньпин пишет, что отношения Пекина и Москвы являются "зрелыми, устойчивыми и "служат эталоном межгосударственных отношений нового типа".

"Китай и Россия придерживаются концепции вечной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Двусторонние отношения основываются на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон. Две страны твердо друг друга поддерживают в следовании по пути развития согласно национальным реалиям, в осуществлении развития и возрождения", — пишет председатель КНР.

Что написал Си Цзиньпин о российско-украинской войне

По словам китайского лидера, российско-украинская война — это "украинский кризис", который можно разрешить за столом переговоров.

"Мы убеждены, что рациональный выход из украинского кризиса и путь к прочному миру и всеобщей безопасности в мире найдутся, если все будут руководствоваться концепцией общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, продолжать диалог и консультации в равноправном, благоразумном и прагматичном ключе", — написал Цзиньпин.

Председатель КНР утверждает, что Пекин "занимает объективную и беспристрастную позицию", а также "прилагает активные усилия к содействию примирению и мирным переговорам". Кроме того, Цзиньпин в очередной раз напомнил о т.н."мирном плане Китая", который, по его мнению, "отражает единство взглядов мирового сообщества на преодоление украинского кризиса".

Визит Си Цзиньпина в Москву

20 марта стало известно, что лидер Китая Си Цзиньпин прибыл в Россию с официальным визитом. Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что лидеры двух стран обсудят тему "мирной инициативы" Китая.

"Так или иначе, конечно же, будут касаться неизбежно при обмене мнениями тем в отношении Украины", — сказал Песков.

Визит Си Цзиньпина продлится до 22 марта. Председатель КНР впервые за 4 года приехал в РФ. Также он станет первым лидером, который встретится с Путиным, после того как Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест.