"Вічна дружба": росЗМІ опублікували статтю Сі Цзіньпіна про відносини Китаю з РФ

Лідер КНР укотре назвав війну в Україні кризою і заявив, що Пекін і Москва "робитимуть більший внесок у справу прогресу людської цивілізації".

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Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін написав статтю про перспективи розвитку відносин із Росією, присвячену його візиту до Москви. Статтю опублікувало у понеділок, 20 березня, видання "Російська газета".

"Китай і Росія — найбільші сусіди, стратегічні партнери всеосяжної взаємодії, провідні світові держави та постійні члени Ради Безпеки ООН. Обидві країни проводять незалежну і самостійну зовнішню політику, розглядають відносини між Китаєм і Росією як один із головних пріоритетів у дипломатії", — пише голова КНР.

У своїй статті Сі Цзіньпін робить акцент на тому, що останні 10 років російсько-китайські відносини зміцнюються як у політичному плані, так і економічному. За словами голови КНР, товарообіг між Китаєм і Росією за підсумками 2022 року склав рекордні $190 млрд доларів США і збільшився на 116 відсотків порівняно з показником 2002 року.

"13 років поспіль Китай позиціонує себе як найбільший торговельний партнер Росії. Обсяг взаємних інвестицій двох країн продовжує зростати. Благополучно реалізується низка стратегічно значущих проєктів співробітництва у сфері енергетики, космосу, авіації та транспортної взаємопов'язаності", — пише китайський лідер.

Сі Цзіньпін пише, що відносини Пекіна і Москви є "зрілими, стійкими" і "служать еталоном міждержавних відносин нового типу".

"Китай і Росія дотримуються концепції вічної дружби і взаємовигідного співробітництва. Двосторонні відносини ґрунтуються на принципах неприєднання, неконфронтації та ненаправленості проти третіх сторін. Дві країни твердо одна одну підтримують у проходженні по шляху розвитку відповідно до національних реалій, у здійсненні розвитку та відродження", — пише голова КНР.

Що написав Сі Цзіньпін про російсько-українську війну

За словами китайського лідера, російсько-українська війна — це "українська криза", яку можна вирішити за столом переговорів.

"Ми переконані, що раціональний вихід з української кризи і шлях до міцного миру та загальної безпеки у світі знайдуться, якщо всі керуватимуться концепцією загальної, комплексної, спільної та сталої безпеки, продовжуватимуть діалог і консультації в рівноправному, розсудливому і прагматичному ключі", — написав Цзіньпін.

Голова КНР стверджує, що Пекін "займає об'єктивну та неупереджену позицію", а також "докладає активних зусиль до сприяння примиренню та мирним переговорам". Крім того, Цзіньпін вкотре нагадав про так званий "мирний план Китаю", який, на його думку, "відображає єдність поглядів світової спільноти на подолання української кризи".

Візит Сі Цзіньпіна до Москви.

20 березня стало відомо, що лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув до Росії з офіційним візитом. Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що лідери двох країн обговорять тему "мирної ініціативи" Китаю.

"Так чи інакше, звичайно ж, торкатимуться неминуче під час обміну думками тем щодо України", — сказав Пєсков.

Візит Сі Цзіньпіна триватиме до 22 березня. Голова КНР уперше за 4 роки приїхав до РФ. Також він стане першим лідером, який зустрінеться з Путіним після того, як Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на його арешт.