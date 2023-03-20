РФ внимательно ознакомилась с китайским планом мирного урегулирования в Украине, — Путин (видео)

По словам президента России, в Кремле с уважением относятся к инициативам КНР по мирному урегулированию в Украине.

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На встрече с лидером Китая Си Цзиньпином президент России Владимир Путин заявил, что в Кремле изучили позицию Пекина по мирному урегулированию в Украине. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщает российское агентство "ТАСС".

"Мы внимательно ознакомились с вашими предложениями по урегулированию острого кризиса в Украине, — заявил российский лидер.

Путин добавил, что вопросы Украины он планирует обсудить на закрытой встрече с председателем КНР.

"Мы всегда открыты для переговорного процесса. Обсудим безусловно все эти вопросы, в том числе и ваши инициативы", — обратился Владимир Путин к Си Цзиньпину.

В свою очередь Си выразил уверенность, что в следующем году Путина снова изберут президентом России.

"Я знаю, что в будущем году у вас предстоят выборы, уверен, что российский народ вас поддержит. Благодаря вашему сильному руководству, за последнее время Россия добилась успехов в процветании страны. Верю, что российский народ вас поддержит в ваших добрых начинаниях", — заявил Си.

Визит Си Цзиньпина в Москву

20 марта председатель Китая Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в Москву. Планируется, что сегодня пройдет встреча китайского и российского лидеров за закрытыми дверьми.

В канун визита росСМИ опубликовали статью китайского лидера об отношениях КНРс Россией. В ней Си Цзиньпин в очередной раз назвал войну в Украине "кризисом", отметил необходимость выполнения "мирного плана Китая" и заявил, что российско-китайские отношения обречены на "вечную дружбу" и экономический успех.

Также 20 марта премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что председатель Китая Си Цзиньпин должен использовать свой государственный визит в Москву, чтобы призвать президента Владимира Путина "прекратить бомбардировки украинских городов, больниц и школ".