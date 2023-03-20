"Колоссальный рывок": Путин признался, что завидует Си Цзиньпину и успехам Китая (видео)

По словам президента РФ, КНР создал эффективную систему развития экономики и укрепления государства, что вызывает у многих неподдельный интерес.

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На встрече с председателем Китая Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин признался, что в Кремле завидуют китайскому коллеге. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщают росСМИ.

"За последние годы Китай сделал колоссальный рывок вперед в своем развитии. Во всем мире это вызывает неподдельный интерес и мы даже немножко завидуем", — заявил Путин лидеру КНР.

По словам президента РФ, за последнее время в Китае создали эффективную систему развития экономики и укрепления государства.

Встреча Си Цзиньпина и Владимира Путина

20 марта председатель Китая Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в Москву. Планируется, что лидеры России и Китая проведут встречу тет-а-тет.

В ходе публичной части встречи президент России Владимир Путин заявил, что в Кремле изучили позицию Пекина по мирному урегулированию в Украине.

В канун визита росСМИ опубликовали статью китайского лидера об отношениях КНР с Россией. В ней Си Цзиньпин в очередной раз назвал войну в Украине "кризисом", отметил необходимость выполнения "мирного плана Китая" и заявил, что российско-китайские отношения обречены на "вечную дружбу" и экономический успех.