Про Украину без Украины. Пекин будет обсуждать "мирный план" с Макроном и европолитиками

Китай, как отмечают в МИД, готов контактировать с Европой в вопросе урегулирования войны в Украине, и рассчитывает на политическую мудрость ЕС.

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Пекин готов к обсуждению урегулирования конфликта в Украине с Европейским союзом. Об этом в ходе брифинга 4 апреля заявила официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин, слова которой цитирует российское агентство ТАСС.

Представитель МИД отметила, что ее страна не является участником конфликта, однако придерживается позиции принять участие в мирном урегулировании кризиса, если ЕС предпримет ответные шаги.

"Мы готовы к диалогу и контактам с европейской стороной по политическому решению украинского конфликта. Надеемся, что ЕС проявит стратегическую самостоятельность и политическую мудрость", — цитируют росСМИ заявление Мао Нин в ходе брифинга.

По словам представительницы Пекина, страны Европейского союза в свою очередь окажут содействие для установления долгосрочной стабильности в регионе.

Напомним, в ближайшие дни намечается визит европейских делегаций в Китай. В частности КНР посетят президент Франции Эммануэль Макрон, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, ранее в середине марта, СМИ писали, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным механизм обхода санкционных ограничений в рамках своего визита в РФ.

Визит Си Цзиньпина в Москву проходил 20 марта. Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с главой Кремля Владимиром Путиным обсудили войну России с Украиной. Известно, что лидер КНР продолжал призывать президента РФ к переговорам и мирному урегулированию конфликта.

24 февраля 2023 года Пекин предложил документ с позицией об урегулировании войны в России против Украиной, состоящий из 12 пунктов.