Макрон та Байден спробують залучити Китай до припинення війни в Україні

В адміністрації французького президента зазначили, що лідери двох країн візьмуть участь у "побудові міцного миру в регіоні" за підсумками можливого посередництва Пекіна.

Related video

Напередодні візиту Емманюеля Макрона до Пекіна президенти США та Франції в телефонній розмові домовилися залучити Китай для прискорення завершення війни в Україні. Про це йдеться у заяві Єлисейського палацу, яку цитує агентство Reuters 5 квітня.

Байден і Макрон наголосили, що зацікавлені у встановленні твердого миру в регіоні.

"Обидва лідери згадали про спільну готовність залучити Китай до прискорення завершення війни в Україні та взяти участь у побудові сталого миру в регіоні", — наголосили в офісі Макрона.

Згідно з заявою, президенти сподіваються, що Китай може сприяти зусиллям солідарності між глобальною Північчю та Півднем, а також розробити загальний порядок денний боротьби зі зміною клімату та збереження біорізноманіття.

Макрон відвідає Китай сьогодні, 5 квітня, та пробуде там до 7 квітня. Лідер Китаю Сі Цзіньпін планує провести з ним переговори, щоби визначити курс двосторонніх відносин.

Напередодні, 4 квітня, у Китаї заявили, що Пекін готовий до обговорення врегулювання ситуації в Україні у партнерстві з ЄС.

Нагадаємо, раніше в середині березня ЗМІ писали, що голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін планує обговорити з президентом РФ Володимиром Путіним механізм обходу санкційних обмежень у рамках свого візиту до РФ.