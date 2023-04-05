Макрон и Байден попытаются привлечь Китай к прекращению войны в Украине

В администрации французского президента отметили, что лидеры двух стран примут участие в "построении прочного мира в регионе" по итогам возможного посредничества Пекина.

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Накануне визита Эмманюеля Макрона в Пекин президенты США и Франции в телефонном разговоре договорились привлечь Китай для ускорения завершения войны в Украине. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца, которое цитирует агентство Reuters 5 апреля.

Байден и Макрон подчеркнули, что заинтересованы в установлении твердого мира в регионе.

"Оба лидера вспомнили о совместной готовности привлечь Китай к ускорению завершения войны в Украине и принять участие в построении устойчивого мира в регионе", — подчеркнули в офисе Макрона.

Согласно заявлению, президенты надеются, что Китай может способствовать усилиям солидарности между глобальным Севером и Югом, а также разработать общую повестку дня по борьбе с изменением климата и сохранению биоразнообразия.

Макрон посетит Китай сегодня, 5 апреля, и пробудет там до 7 апреля. Лидер Китая Си Цзиньпин планирует провести с ним переговоры, чтобы определить курс двусторонних отношений.

Накануне, 4 апреля, в Китае заявили, что Пекин готов к обсуждению урегулирования ситуации в Украине в партнерстве с ЕС.

Напомним, ранее в середине марта, СМИ писали, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным механизм обхода санкционных ограничений в рамках своего визита в РФ.