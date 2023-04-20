Уши ЧВК "Вагнер" в Судане. Зачем Москва раздувает в Африке еще одну войну

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Судан не могут поделить между собой два прожорливых генерала. Одного из них поддерживают российские спецслужбы, через "вагнеровцев" поставляют оружие, а вывозят золото. Скажу вам главное. Судан находится в шаге от полномасштабной войны, и здесь снова не обошлось без Московии.

Африканская страна управляется группой генералов. Главные из них — Абедль Фаттах аль-Бурхан (глава армии Судана, фактически президент) и Мохаммед Хамдан Дагло (командир сил быстрой поддержки). Оба разошлись во мнениях относительно направления, в котором движется страна, и предлагаемого перехода к гражданскому управлению. На самом деле речь идет о деньгах и влияниях.

Хамдан Дагло – на коротком поводке у россиян. Он — жестокий мясник, суданская копия Пригожина. Выступает категорически против гражданских властей, и контролирует часть страны, в частности — строительный сектор и золотые прииски. Его хунта поддерживается "вагнеровцами". Генерал в прошлом году прилетал в Москву, встречался с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым. В результате Кремлю досталась военная база на берегу Красного моря. Это, как уверены расследователи, плата за поддержку "вагнеровцев".

Абедль Фаттах аль-Бурхан — практически "легитимный" руководитель Судана. Он пришел к власти в результате переворота и сейчас укрепляет свой трон. Поэтому настаивает, чтобы войска Дагло стали частью армии. Во-первых, это позволит покорить конкурентную группировку. Во-вторых, контролировать все полезные ископаемые (в первую очередь, речь идет о золоте и руде).

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Завоевание Африки. Зачем Кремлю военная база в Красном море

Конфликт вошел в горячую фазу после нескольких дней напряженности: члены сил бастрой поддержки были передислоцированы по всей стране, армия расценила это как угрозу.

Россия не первый год паразитирует на Судане, а сейчас активно препятствует любому тренду к демократизации. OCCRP провело расследование и выяснило, что Пригожин подкупает суданских чиновников, отправляет им оружие и зарабатывает на золоте.

Повар Путина работает через компанию Meroe Gold (принадлежит "М-Инвесту"), которая находится под санкциями США и ЕС. Министерство природных ресурсов Судана фактически передало "вагнеровцам" (читай — Кремлю) золотоносные рудники, даже не претендуя на обещанные 30% от заработанных на разработке средств.

Пригожин запустил руки в суданское золото Фото: РИА Новости

Пригожин переоформил свою компанию "М-Инвест" на родственника одного из лидеров "Единой России" Андрея Турчака. СМИ писали о его возможном назначении на должность губернатора Санкт-Петербурга. После этого Пригожин начал публично атаковать и обвинять в бездействии действующего губернатора Александра Беглова.

Судан – одна из типичных колоний Кремля. Через "Вагнер" бункерный режим пытается контролировать значительную территорию Африки.

Конфликт между армиями двух генералов продолжается. В него могут быть вовлечены и соседние государства, что лишь усилит кремлевское властвование в регионе. Московия продолжает грабить страну, увозит золото и зарабатывает на оружии. Таков он — "русский мир" в Африке.

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