8 раз за сутки: беспилотники массово атаковали Белгородскую область, — росСМИ
Один из БПЛА в результате атаки смог повредить дизельный трансформатор, а еще один дрон сбросил взрывное устройство на вышку коммуникационной связи.
Белгородскую область за минувшие сутки массово атаковали беспилотными летательными аппаратами. По информации издания Shot, за вчерашний день 23 апреля в регионе было зафиксировано 8 таких атак.
По информации журналистов, один из беспилотников был зафиксирован около села Муром в 500 метрах от границы. Его удалось посадить на землю при помощи средств радиоэлектронной борьбы.
Также вблизи села Муром был замечен еще один беспилотник, который смог приблизиться на 4 километра вглубь российской границы. Сообщается, что с него было сброшено взрывное устройство на вышку коммуникационной связи.
Третий БПЛА был замечен на окраинах села Середа. Сообщается, что его удалось сбить, при этом, по информации СМИ, при падении боеприпасы в нем сдетонировали и беспилотник взорвался.
Дальше всех смог добраться неустановленный БПЛА самолетного типа, который долетел до одного из сел в Белгородском районе, после чего упал и взорвался. В результате взрыва был поврежден дизельный трансформатор и пострадал один человек.
Еще два беспилотника были замечены возле села Новостроевка-2 Грайворонского района (1,8 км от границы) и у села Сподарюшино в том же районе, где были сброшены три боеприпаса, но обошлось без пострадавших.
И еще одна пара беспилотников была зафиксирована у села Лозовая Рудка Борисовского района, которое находится в 650 метрах от границы.
Напомним, 17 апреля, на местной подстанции в Белгороде раздалось несколько взрывов и загорелись трансформаторы. По информации росСМИ, это произошло из-за атаки Белгорода беспилотниками ВСУ, которые сбросили два взрывных устройства на местную ТЭС.
Также, в конце февраля в результате падения трех беспилотников в Белгороде, были выбиты несколько окон и повреждено несколько автомобилей.