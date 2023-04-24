8 раз за сутки: беспилотники массово атаковали Белгородскую область, — росСМИ

Один из БПЛА в результате атаки смог повредить дизельный трансформатор, а еще один дрон сбросил взрывное устройство на вышку коммуникационной связи.

Related video

Белгородскую область за минувшие сутки массово атаковали беспилотными летательными аппаратами. По информации издания Shot, за вчерашний день 23 апреля в регионе было зафиксировано 8 таких атак.

По информации журналистов, один из беспилотников был зафиксирован около села Муром в 500 метрах от границы. Его удалось посадить на землю при помощи средств радиоэлектронной борьбы.

Также вблизи села Муром был замечен еще один беспилотник, который смог приблизиться на 4 километра вглубь российской границы. Сообщается, что с него было сброшено взрывное устройство на вышку коммуникационной связи.

Третий БПЛА был замечен на окраинах села Середа. Сообщается, что его удалось сбить, при этом, по информации СМИ, при падении боеприпасы в нем сдетонировали и беспилотник взорвался.

Дальше всех смог добраться неустановленный БПЛА самолетного типа, который долетел до одного из сел в Белгородском районе, после чего упал и взорвался. В результате взрыва был поврежден дизельный трансформатор и пострадал один человек.

Еще два беспилотника были замечены возле села Новостроевка-2 Грайворонского района (1,8 км от границы) и у села Сподарюшино в том же районе, где были сброшены три боеприпаса, но обошлось без пострадавших.

И еще одна пара беспилотников была зафиксирована у села Лозовая Рудка Борисовского района, которое находится в 650 метрах от границы.

Напомним, 17 апреля, на местной подстанции в Белгороде раздалось несколько взрывов и загорелись трансформаторы. По информации росСМИ, это произошло из-за атаки Белгорода беспилотниками ВСУ, которые сбросили два взрывных устройства на местную ТЭС.

Также, в конце февраля в результате падения трех беспилотников в Белгороде, были выбиты несколько окон и повреждено несколько автомобилей.