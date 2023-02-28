"Есть разрушения": в Белгороде упали три беспилотника (фото)

По информации местного губернатора Вячеслава Гладкова, в результате падения БПЛА были повреждены машины. Также были выбиты несколько окон.

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В Белгороде упали три беспилотника. Никто не пострадал, однако в городе есть незначительные разрушения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков.

"В Белгороде найдены обломки сразу трех беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет, но есть разрушения: где-то выбиты окна, где-то незначительно повреждены автомобили. Спецслужбы уже занимаются ситуацией. Поскольку сам нахожусь в больнице, поручил мэру Белгорода Валентину Демидову выехать на место", — написал Гладков.

РосСМИ Baza опубликовало фото с места событий. Сообщается, что один из беспилотников упал на улице Садовой, где его сфотографировали местные жители. На фото видно, что в результате падения БПЛА понес ущерб асфальт.

Фото: Baza Фото: Baza

Также местный телеграмм-канал сообщает об обломках по улице Шумилова. По данным авторов поста, БПЛА врезался в жилой дом. По информации другого канала, беспилотники несли взрывчатку PE8 I23A1.

Напомним, 27 февраля начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов сообщил об обломках беспилотника в Киевской области. Дрон сбили во время ночной атаки ВС РФ, и он упал в поле. Правоохранители сделали фото остатков вражеского "Шахеда".

Также 27 февраля представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк заявил, что Россия меняет тактику. По информации разведки, кроме обучения на ошибках россиян мотивирует недостаток ракетного вооружения. Черняк рассказал, что РФ использует гораздо больше ракет, чем способна производить.

Ранее, 21 февраля, министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров показал работу 406-й отдельной артиллерийской бригады. Солдаты применили БПЛА Matrice 300 производства компании DJI, приобретенный на пожертвования украинцев. На видео дрон успешно уничтожает вражескую технику.