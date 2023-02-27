Оружие заканчивается: Россия меняет тактику ракетных обстрелов Украины, — ГУР МО

По словам Черняка, у России есть еще тысячи ракет разных типов, однако Москва не может наладить производство. Более того, сейчас у РФ осталось менее 100 высокоточных крылатых ракет, чаще всего используемых при обстрелах.

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Военная разведка Украины видит, что Россия меняет тактику использования ракет. Это связано с тем, что ВС РФ учатся на ошибках, а также то, что запас ракетного оружия у них заканчивается. Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк в комментарии РБК-Украина.

"Во-первых, они действительно учатся на своих ошибках. Во-вторых, у них заканчиваются не только высокоточные ракеты, но и ракетное вооружение в целом", — сказал он.

Однако представитель ГУР МО отметил, что у России есть еще тысячи ракет разных типов, но оккупационные войска используют их в гораздо больших объемах, чем производят. Черняк сказал, что россияне за месяц использовали не более 30 или 40 ракет. Более того, те старые ракеты, которые есть на вооружении ВС РФ, либо вовсе не долетают до цели, либо имеют сильно ограниченный радиус поражения.

Также в Министерстве обороны Украины заявили, что у РФ осталось менее 100 высокоточных крылатых ракет, наиболее часто используемых при обстрелах. Речь идет о ракетах типа "Калибр", а также Х-101, Х-555.

По словам представителя ГУР МО, украинская противовоздушная оборона ежедневно усиливается, а с учетом того, что воздушные силы научились сбивать ракеты и дроны-камикадзе, они смогут сбивать самолеты врага эффективнее, чем в начале полномасштабного вторжения.

Также в украинской разведке отметили, что российская армия не отказалась от идеи уничтожить энергосистему Украины. Также Москва собирается уничтожить топливно-энергетический сектор, остановив поставки нефтепродуктов.

Ранее полковник ВСУ заявил, что по складам армии РФ в Мариуполе работают дроны и "неравнодушные люди". В Мариуполе россияне обустроили склады боеприпасов, горючего, там базируется большое количество личного состава оккупантов, поэтому "бавовна там, – это очень нужная вещь".

Еще напомним, что генерал ВСУ Игорь Романенко назвал от кого будет зависеть успех ВСУ во второй год войны. Он уверен, что победа Украины на поле боя сыграет на руку Европе и США, поэтому они обязаны продолжить поставки вооружений до конца.