Зброя закінчується: Росія змінює тактику ракетного обстрілу України, — ГУР МО

За словами Черняка, Росія має ще тисячі ракет різних типів, проте Москва не може налагодити виробництво. Більше того, зараз у РФ залишилося менше 100 високоточних крилатих ракет, які найчастіше використовуються при обстрілах.

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Воєнна розвідка України бачить, що Росія змінює тактику використання ракет. Це з тим, що ЗС РФ навчаються на помилках, і навіть те, що запас ракетної зброї закінчується. Про це заявив представник ГУР Міноборони Андрій Черняк у коментарі РБК-Україна.

"По-перше, вони справді навчаються на своїх помилках. По-друге, у них закінчуються не лише високоточні ракети, а й ракетне озброєння загалом", — сказав він.

Проте представник ГУР МО зазначив, що Росія має ще тисячі ракет різних типів, але окупаційні війська використовують їх у набагато більших обсягах, ніж виробляють. Черняк сказав, що росіяни за місяць використали не більше 30 чи 40 ракет. Більше того, ті старі ракети, які є на озброєнні ЗС РФ, або зовсім не долітають до мети, або мають обмежений радіус зіткнення.

Також у Міністерстві оборони України заявили, що в РФ залишилося менше 100 високоточних крилатих ракет, які найчастіше використовуються при обстрілах. Йдеться про ракети типу "Калібр", а також Х-101, Х-555.

За словами представника ГУР МО, українська протиповітряна оборона щодня посилюється, а з огляду на те, що повітряні сили навчилися збивати ракети та дрони-камікадзе, вони зможуть збивати літаки ворога ефективніше, ніж на початку повномасштабного вторгнення.

Також в українській розвідці наголосили, що російська армія не відмовилася від ідеї знищити енергосистему України. Також Москва збирається знищити паливно-енергетичний сектор, зупинивши постачання нафтопродуктів.

Раніше полковник ЗСУ заявив, що за складами армії РФ у Маріуполі працюють дрони та "небайдужі люди". У Маріуполі росіяни облаштували склади боєприпасів, пального, там базується велика кількість особового складу окупантів, тому "бавовна там – це дуже потрібна річ".

Ще нагадаємо, що генерал ЗСУ Ігор Романенко назвав від кого залежатиме успіх ЗСУ у другий рік війни. Він упевнений, що перемога України на полі бою зіграє на руку Європі та США, тому вони зобов’язані продовжити постачання озброєнь до кінця.