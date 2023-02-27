По складам армии РФ в Мариуполе работают дроны и "неравнодушные люди", — полковник ВСУ

В ВСУ подчеркивают, что в Мариуполе россияне обустроили склады боеприпасов, горючего, там базируется большое количество личного состава оккупантов, поэтому "бавовна там, – это очень нужная вещь".

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К ударам по оккупантам в районе Мариуполя причастны не только украинские дроны, но и неравнодушные люди, сообщил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврийского направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона.

"Очень приятно, что к этому приобщаются не только дроны. Там работают люди, неравнодушные к судьбе Украины", – подчеркнул Дмитрашковский.

Он сообщил, что за минувшие сутки в районе Мариуполя был уничтожен склад боеприпасов оккупантов. Уничтожаются тыловые обеспечения, что делает невозможным работу тыловых подразделений по доставке горючего и боеприпасов к передовой.

К слову, 27 февраля стало известно, что ВС РФ изменили логистику военной техники в Мариуполе, основная переброска сил теперь происходит при помощи трассы Запорожье-Пологи-Мариуполь.

Стоит отметить, что во временно оккупированном Мариуполе за последнюю неделю значительно выросло количество взрывов, после чего поступают сообщения об уничтожениях баз противника на захваченных территориях. Это один из знаков того, что Вооруженные силы Украины подготавливают почву для освобождения этих участков.

Напомним, 25 февраля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина сможет вернуться в оккупированный Мариуполь уже в этом году. Он поделился основами тактики и стратегии украинских войск.

23 февраля издание The War Zone сообщало, чем были нанесены удары по военным объектам в Мариуполе. Город находится вне зоны досягаемости ракет GMLRS, поэтому есть несколько вариантов, чем Украина могла атаковать. Среди них ракета "Вільха-М" с дальностью до 130 км.