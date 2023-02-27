По складах армії РФ у Маріуполі працюють дрони і "небайдужі люди", — полковник ЗСУ

В ЗСУ наголошують, що у Маріуполі росіяни облаштували склади боєприпасів, пального, там базується велика кількість особового складу окупантів, тому "бавовна там – це дуже потрібна річ".

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До ударів по окупантах у районі Маріуполя причетні не лише українські дрони, а й небайдужі люди, повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону.

"Дуже приємно, що до цього долучаються не лише дрони. Там працюють люди, небайдужі до долі України", – наголосив Дмитрашківський.

Він повідомив, що минулої доби в районі Маріуполя було знищено склад боєприпасів окупантів. Знищуються тилові забезпечення, що унеможливлює роботу тилових підрозділів з доставки пального та боєприпасів до передової.

До речі, 27 лютого стало відомо, що ЗС РФ змінили логістику військової техніки в Маріуполі, основне перекидання сил тепер відбувається за допомогою траси Запоріжжя-Пологи-Маріуполь.

Варто зазначити, що в тимчасово окупованому Маріуполі за останній тиждень значно зросла кількість вибухів, після чого надходять повідомлення про знищення баз противника на захоплених територіях. Це один із знаків того, що Збройні сили України готують ґрунт для звільнення цих ділянок.

Нагадаємо, 25 лютого головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Україна зможе повернутися до окупованого Маріуполя вже цього року. Він поділився основами тактики та стратегії українських військ.

23 лютого видання The War Zone повідомляло, чим було завдано удари по військових об'єктах у Маріуполі. Місто знаходиться поза зоною досяжності ракет GMLRS, тому є декілька варіантів, чим Україна могла атакувати. Серед них ракета "Вільха-М" із дальністю до 130 км.