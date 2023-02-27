ЗС РФ змінили логістику воєнної техніки у Маріуполі: куди направляють колони (фото)

Основне перекидання сил, за словами радника мера міста Петра Андрющенка, відбувається за допомогою траси Запоріжжя-Пологи-Маріуполь.

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Російські окупанти змінили пересування техніки через тимчасово окупований Маріуполь. Про це у своєму Telegram -каналі розповів радник мера міста Петро Андрющенко.

За його словами воєнна техніка росіян на східному напрямку тепер їздить іншими мпршрутами, і основне перекидання сил відбувається за допомогою траси Запоріжжя — Пологи — Маріуполь.

Поміченим рух техніки був у районі села Микільське, звідки колони воєнної техніки російських окупантів перекидаються у бік Волновахи/Вугледара.

"За тиждень зафіксовано переміщення системи ППО С300/С400, САУ і не менше 16 танків на тягачах. У район узбережжя Маріупольського району (с.Ялта/с.Урзуф) знову завезено російських мобілізованих. Відновили тренування на полігоні в районі с. Бабах-Тарама", — зазначив Петро Андрющенко.

[ + – ] Росіяни перекидають техніку Фото: Петро Андрющенко/Telegram [ + – ] Росіяни перекидають техніку Фото: Петро Андрющенко/Telegram

Крім того, у напрямку Мангуш/Бердянськ через Маріуполь помічено не менше 10 вантажівок із живою силою, які хочуть відправити на поле бою.

Варто зазначити, що в тимчасово окупованому Маріуполі за останній тиждень значно зросла кількість вибухів, після чого надходять повідомлення про знищення баз противника на захоплених територіях. Це один із знаків того, що Збройні сили України готують ґрунт для звільнення цих ділянок.

Нагадаємо, 25 лютого головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Україна зможе повернутися до окупованого Маріуполя вже цього року. Він поділився основами тактики та стратегії українських військ.

23 лютого видання The War Zone повідомляло, чим було завдано ударів по військових об'єктах у Маріуполі. Місто знаходиться поза зоною досяжності ракет GMLRS, тому є кілька варіантів, ніж Україна могла атакувати. Серед них ракета "Вільха-М" із дальністю до 130 км.