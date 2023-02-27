"Наша спільна перемога": генерал назвав від кого залежатиме успіх ЗСУ в другий рік війни

Ігор Романенко вважає, що перемога України на полі бою зіграє на руку Європі та США, тож вони зобов'язані продовжити постачання озброєнь до кінця.

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Ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко розповів, чого особисто очікує від другого року повномасштабної війни в Україні. Свій прогноз він озвучив у своєму новому інтерв'ю для порталу " Обозреватель ".

Генерал зазначив, що Україна обов'язково має закінчити війну цього року, але є важливий нюанс, який має бути враховано. Все залежатиме від союзників України, які мають продовжити забезпечувати ЗСУ сучасним ефективним озброєнням.

Водночас Ігор Романенко у спілкуванні з журналістами дорікнув діям Заходу, який протягом осені зволікав із постачанням зброї. На їхню думку, зима не найкращий час для запеклих бойових дій, але за цей період російські окупанти посилено наступали на східному напрямку.

"Будуть постачання озброєнь — буде наша спільна перемога, зокрема на користь Європи та Америки. Якщо ні, це ляже важким тягарем і на Україну, і її народ, і наших союзників", — заявив генерал-лейтенант.

В успіху Збройних сил України він не має сумнівів, проте чим довше захисники чекатимуть на постачання, тим більше втрат буде у нашої сторони.

Нагадаємо, 22 лютого голова ГУР МО Кирило Буданов розповів про майбутній переломний момент у війні з РФ. Весна може визначити результат цієї війни на користь України.

Також 22 лютого в МЗС спрогнозували постачання Україні винищувачів. Перед рішенням про відправку авіації Україні потрібно провести роботу з населенням країн, які нададуть свої літаки, щоб громадськість підтримувала такий крок.