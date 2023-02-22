"Говоримо не про тижні": у МЗС спрогнозували постачання Україні винищувачів (відео)

У МЗС заявили, що перед рішенням про відправку винищувачів Україні потрібно провести роботу з населенням країн, які нададуть свої літаки, щоби громадськість підтримувала такий крок.

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Питання щодо передачі Україні західних літаків, ймовірно, вирішиться вже наступного місяця. Таку думку висловив заступник голови Міністерства закордонних справ Андрій Мельник в інтерв'ю "Українській правді".

Він зазначив, що питання стоїть не лише у військових моментах, а й у навчанні пілотів.

"Я можу дати прогноз. Думаю, що ми протягом наступних місяців це питання (літаків — ред.) вирішимо. Тут йдеться не лише про військові моменти та навчання пілотів, тут суто практичні моменти мають бути враховані, а також є деякі делікатні внутрішньополітичні питання, як із ракетами більшої дальності", — заявив Мельник.

Дипломат також розповів, що потрібно провести важливу роботу з громадськістю країн, які передаватимуть Україні свої винищувачі. Дуже важливо, щоб люди підтримували рішення свого уряду щодо цього питання.

"Я дуже вірю, що це питання дуже швидкого часу. Ми говоримо не про тижні, звичайно, але про місяці", — додав чиновник.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Польща вже підготувала свої танки Leopard 2 до відправки в Україну, яку у Варшаві планують здійснити протягом місяця.

Крім того, прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак під час виступу на Мюнхенській конференції безпеки 18 лютого заявив, що в його країні українські пілоти вже розпочали навчання на літаках НАТО.