"Говорим не о неделях": в МИД спрогнозировали поставки Украине истребителей (видео)

В МИД заявили, что перед решением про отправку истребителей Украине нужно провести работу с населением стран, которые предоставят свои самолеты, чтобы общественность поддерживала такой шаг.

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Вопрос относительно передачи Украине западных самолетов, вероятно, решится уже в следующем месяце. Такое мнение выразил заместитель главы Министерства иностранных дел Андрей Мельник в интервью "Украинской правде".

Он отметил, что вопрос стоит не только в военных моментах, но и в обучении пилотов.

"Я могу дать прогноз. Думаю, что мы в течение следующих месяцев этот вопрос (самолетов — ред.) решим. Здесь речь идет не только о военных моментах и обучении пилотов, здесь сугубо практические моменты должны быть учтены, а также есть некоторые деликатные внутриполитические вопросы, как с ракетами большей дальности", — заявил Мельник.

Дипломат также рассказал, что нужно провести важную работу с общественностью стран, которые будут передавать Украине свои истребители. Очень важно, чтобы люди поддерживали решение своего правительства в данном вопросе.

"Я очень верю, что это вопрос очень быстрого времени. Мы говорим не о неделях, конечно, но о месяцах", — добавил чиновник.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша уже подготовила свои танки Leopard 2 к отправке в Украину, которую в Варшаве планируют осуществить в течение месяца.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности 18 февраля заявил, что в его стране украинские пилоты уже начали обучение на самолетах НАТО.