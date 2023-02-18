Великобритания уже начала обучать украинских пилотов, — премьер Сунак (видео)

По словам главы британского правительства, если есть страны, которые могут немедленно предоставить ВСУ истребители, то Лондон поддержит их в этом.

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Украинские пилоты уже начали обучение на самолетах НАТО в Великобритании. Об этом рассказал премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности 18 февраля.

"Я считаю, что это важно. И когда мы говорим о долгосрочном пути повышения безопасности Украины, это то, что мы начали делать уже", — сказал глава британского правительства.

Риши Сунак отметил, что обеспечение тех или иных типов самолетов сопряжено с рядом сложностей. По словам политика, Великобритания поддержит союзников, которые решат отправить Украине свои истребители.

"Если есть страны, которые могут немедленно предоставить самолеты Украине, Соединенное Королевство с радостью поддержит их в этом", — заключил британский политик.

[ + – ] Выступление Риши Сунака на Мюнхенской конференции

Премьер-министр Великобритании также призвал мировых лидеров удвоить военную поддержку Украины и предоставить Киеву долгосрочные гарантии безопасности для предотвращения агрессии со стороны Российской Федерации и защиты международного порядка.

Напомним, что 3 февраля премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил в интервью телеканалу TalkTV, что на освоение управления истребителями может уйти несколько месяцев, если не лет. При этом Сунак не исключает возможности передачи Украине самолетов в будущем.

Фокус также писал о том, что по данным агентства Bloomberg от 8 февраля, премьер-министр Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу выяснить, какие самолеты Великобритания сможет поставить Украине в долгосрочной перспективе.

Еще мы писали о том, что 9 февраля министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Великобритания должна предоставить Украине самолеты уже после войны, чтобы обеспечить безопасность в дальнейшем. По словам главы Минобороны, самолеты, которые получат ВСУ, не будут оборудованы для атак по наземным целям.